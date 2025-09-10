Este miércoles hubo conferencia de prensa en el Estadio Monumental, donde el encargado de hablar fue el defensa Sebastián Vegas de Colo Colo, a poco días de la Supercopa contra Universidad de Chile.

El zaguero de 28 años adelantó lo que se espera de este nuevo Superclásico, a dos semanas de haber vencido a la U por 1-0 por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.

En esa línea, el jugador que está a préstamo desde el Monterrey de México destactó la importancia que este podría ser el único título que consiga el Cacique esta temporada, en el año del centenario del club.

“Es un partido muy especial, sabemos que es especial de por sí por ser el clásico, pero también es el único título que podríamos tener en esta temporada. Lo tomamos con mucha seriedad, nos hemos preparado mucho, el último partido nos quedamos con muy buenas sensaciones, creemos y sabemos que podemos hacer las cosas bien y que el título puede quedar para nosotros. Entonces eso nos tiene muy motivados”, comenzó diciendo a los medios.

Recordando el partido anterior, Vegas indicó que en la Supercopa que esperan hacer algo parecido a lo que realizaron en el Estadio Monumental el pasado 31 de agosto.

“Quedamos con la idea que hicimos un buen partido, que llevamos a cabo las cosas que habíamos conversado en la semana, pero todos los partidos son diferentes, más los clásicos. A veces te va a tocar jugar un poco más, a veces te va a tocar un partido de mayor fricción. Vamos a tratar de hacer un partido similar al que pasó, con las ideas y agregados que le ponga el Tano (Fernando Ortiz) como nuevo entrenador. Pero al final sabemos que es un clásico, que tenemos que sobreponernos y que en actitud tenemos que ser superiores al rival, con eso podemos llevarnos el partido“, indicó.

La respuesta de Sebastián Vegas a la U

En la instancia también le consultaron por la postura de Universidad de Chile de querer postergar la Supercopa, aludiendo a los trabajos en el Estadio Santa Laura y los pocos días de preparación para su partido de ida contra Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana.

Sobre aquello, Sebastián Vegas respondió tajantemente en que los jugadores deben estar preparados para todos estos compromisos.

“Me parece que si ya hay una planificación que está hecha, al final nosotros como jugadores no podemos revelarnos contra ella ni hacer mayor problema. Si la planificación ya está hecha nuestro único deber como jugador profesional es prepararnos de la mejor manera, entrenar, trabajar y tratar de hacerlo bien en las competencias que nos toque participar”, opinó el central.

Y eso no fue todo, ya que después respondió al presidente de Azul Azul, Michael Clark.

“Lo que dijo el presidente de la U, al final yo como jugador respeto que cada quien tenga su opinión. Yo creo que hay una programación, que la programación se debe respetar y que si se dice que tenemos que jugar el domingo nosotros estamos listos, preparados y con muchas ganas de poder jugar ese partido y ganarlo”, completó Vegas.

Sebastián Vegas exige jugar la Supercopa este fin de semana. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa?

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está agendada para el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

El Cacique clasificó como campeón del Campeonato Nacional 2024 y la U como ganador de la Copa Chile 2024.