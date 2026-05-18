Superclásico de la amistad: captan cariñoso abrazo entre Cecilia Pérez y Aníbal Mosa

En una imagen poco habitual, los máximos dirigentes de Colo Colo y Universidad de Chile fueron captados en un fraterno abrazo.

Una imagen poco habitual dejó la reunión encabezada por la Delegación Presidencial Metropolitana para coordinar el regreso de las hinchadas visitantes a los clásicos del fútbol chileno. Aníbal Mosa y Cecilia Pérez, presidentes de Colo Colo y Universidad de Chile respectivamente, protagonizaron un cariñoso abrazo en un ambiente históricamente marcado por la rivalidad.

La escena fue captada por Radio ADN y mostró a ambos dirigentes sonrientes durante el encuentro liderado por la autoridad de Gobierno, Germán Codina, y donde también dijo presente el mandamás de Universidad Católica, Matías Claro. En la instancia se terminó definiendo el retorno del público visitante a los clásicos nacionales a partir del segundo semestre.

El gesto entre Mosa y Pérez no pasó inadvertido, considerando que representan a los dos clubes más populares y antagonistas del país. De hecho, pocas veces se había visto una señal de cercanía entre las máximas autoridades de ambos equipos, especialmente en un contexto tan sensible como el de la seguridad en los estadios.

Este lunes, tras la reunión entre Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica y la delegación presidencial de la RM, la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, y su par de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, fueron vistos dándose un fraternal abrazo. pic.twitter.com/y3MHOXxlFr — Radio ADN (@adnradiochile) May 19, 2026

Vuelve el público visita a los clásicos

La decisión adoptada marca además un hito para el fútbol chileno, ya que hace siete años no se registraba presencia de hinchas visitantes en los clásicos entre albos, azules y cruzados. El acuerdo busca avanzar hacia un regreso gradual del público rival en los encuentros de alta convocatoria, una de las grandes deudas pendientes del balompié nacional.

En síntesis…

Abrazo histórico: Aníbal Mosa y Cecilia Pérez protagonizaron un inédito y cariñoso saludo durante una reunión de seguridad metropolitana.

Aníbal Mosa y Cecilia Pérez protagonizaron un inédito y cariñoso saludo durante una reunión de seguridad metropolitana. Retorno esperado: La cita liderada por Germán Codina selló el regreso del público visitante a los clásicos para el segundo semestre.

La cita liderada por Germán Codina selló el regreso del público visitante a los clásicos para el segundo semestre. Fin al veto: La decisión marca un hito para el fútbol chileno, que acumulaba siete años sin hinchadas rivales en el Superclásico.