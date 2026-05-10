La presidenta de la concesionaria que administra al club deportivo fue enfática sobre las labores de la PDI.

Universidad de Chile vivió una compleja situación por el allanamiento a Azul Azul en La Cisterna. El conjunto estudiantil sufrió la irrupción de la justicia en pleno centro de entrenamientos, lo que no dejó indiferente a Cecilia Pérez.

La presidenta de la concesionaria que administra al club deportivo, aseguró que hubiese preferido el aviso por parte de la Policía de Investigaciones (PDI): estaba dispuesta a colaborar.

Eso sí, le bajó el perfil a lo acontecido aludiendo a lo deportivo-gerencial. Por el momento, el cuadro universitario no sufrirá mayor impacto (más que el mediático) por los procedimientos del caso Sartor.

“Fue una semana compleja en lo extradeportivo. En lo deportivo, el plantel, el cuerpo técnico y la gerencia de Manuel Mayo han tenido claridad“, comenzó señalando a TNT Sports.

Sobre el mismo punto, la mandamás de Universidad de Chile agregó: “Hay que mantener todo separado para que el plantel masculino y femenino puedan concentrarse y que les vaya bien“.

Cecilia Pérez abordó el caso Sartor en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

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Saltó en defensa de Universidad de Chile

Finalmente, la antigua ministra de Estado dejó un claro mensaje por el futuro del club: hay que velar por sus intereses e ideales. Y ello juramentó resguardarlos durante su gestión.

“Les puedo decir que voy a defender al club con valentía y con todas las garras que correspondan. Porque a la Universidad de Chile no se le toca, ni se le pasa a llevar, ni a sus hinchas, ni a sus funcionarios“, cerró.

En síntesis:

La PDI realizó un allanamiento en el centro de entrenamientos de Azul Azul .

realizó un allanamiento en el centro de entrenamientos de . Cecilia Pérez criticó el procedimiento policial y confirmó su disposición para colaborar con justicia.

criticó el procedimiento policial y confirmó su disposición para colaborar con justicia. El operativo judicial en La Cisterna se enmarca legalmente dentro del denominado caso Sartor.