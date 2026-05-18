Germán Codina confirmó la noticia esta tarde, asegurando que buscarán devolver el espectáculo del fútbol chileno desde la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Después de años marcados por restricciones y partidos sin ambas parcialidades en las tribunas, el fútbol chileno podría recuperar una de sus imágenes más tradicionales.

Este lunes, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, confirmó que durante el segundo semestre regresará gradualmente el público visitante a los partidos de alta convocatoria, incluyendo los clásicos entre Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.

El anuncio llegó tras una reunión con representantes de Blanco y Negro, Azul Azul, Cruzados y la ANFP, instancia donde se abordaron medidas para avanzar hacia una normalización en la organización de espectáculos deportivos.

“Estamos trabajando para cumplir el gran objetivo que nos puso el presidente de la República de devolver el fútbol y el deporte a las familias”, señaló Codina ante los medios.

La autoridad destacó además que se establecieron plazos concretos para implementar el retorno de ambas hinchadas en encuentros considerados de alta complejidad, una medida que buscará extenderse posteriormente al resto del país.

Germán Codina valora el regreso de la visita: “Los clásicos van a volver a tener público”

El delegado presidencial fue claro respecto al objetivo trazado para la segunda parte de la temporada: “Hemos puesto plazos durante el segundo semestre. Todos los partidos de gran connotación, los clásicos, van a volver a tener público también visitante”, afirmó.

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Además, explicó que la medida apunta a recuperar el ambiente tradicional del fútbol chileno y fortalecer la convivencia en los estadios: “Nos interesa seguir en el camino de volver a la normalización del fútbol y permitir que esto se transforme en una dinámica positiva”, sostuvo.

Codina también realizó un llamado directo a las hinchadas para disminuir los hechos de violencia y entender el deporte desde la rivalidad deportiva, no desde la confrontación: “Cuando se tiene al frente un equipo con otra camiseta son simplemente adversarios circunstanciales, no enemigos”, expresó.

Finalmente, valoró la disposición mostrada por Colo Colo, Universidad de Chile, Universidad Católica y la ANFP para avanzar hacia criterios comunes en materia de seguridad y organización: “Nos interesa uniformar criterios que le den certezas al fútbol, no solamente en la Región Metropolitana, sino también a nivel nacional”, cerró.

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El Delegado Presidencial confirma la vuelta del público visitante a los clásicos del segundo semestre.@SintoniaAlba #ColoColo #VamosColoColo pic.twitter.com/X90EQL9HKd — Federico Allendes (@fedeallendes) May 18, 2026

De concretarse el plan, el segundo semestre podría marcar el regreso de una postal que desapareció durante años: clásicos con hinchas visitantes alentando nuevamente desde las tribunas.

EN RESUMEN

El delegado Germán Codina confirmó el regreso gradual de público visitante durante el segundo semestre.

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La medida aplicará en los clásicos del fútbol chileno entre Colo Colo, la U y Católica.