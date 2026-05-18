La presidenta de Azul Azul fue quien dio a conocer la gran noticia que podría marcar un gran precedente en el fútbol chileno.

El fútbol chileno podría recuperar una tradición perdida durante años. Este lunes, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, anunció que desde el segundo semestre volverán gradualmente los hinchas visitantes a partidos de alta convocatoria, incluidos los clásicos entre Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica.

La medida fue abordada en una reunión con dirigentes de Blanco y Negro, Azul Azul, Cruzados y la ANFP, con el objetivo de avanzar hacia una normalización en los estadios y devolver el fútbol a un ambiente más familiar. Según explicó Codina, ya existen plazos para que los encuentros de mayor relevancia vuelvan a disputarse con ambas parcialidades presentes.

Cecilia Pérez confirma cuál será el primer clásico con hinchas visitantes.

Tras ello, fue la propia presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, quien confirmó cuál sería el primer gran examen de esta nueva política.

Cecilia Pérez adelanta cuál será el primer clásico con hinchas visitantes

La mandamás de los Azules aseguró que serán el primer organizador en asumir el desafío de recibir público visitante en un clásico, específicamente cuando enfrenten al “Cacique” durante la segunda rueda de la Liga de Primera 2026.

“Nosotros le hemos señalado que estamos a disposición, sabiendo que vamos a ser el primer organizador de un club que tenga este desafío, como es recibir en el mes de agosto a Colo Colo, a nuestros archirrivales”, afirmó.

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De esta manera, todo apunta a que el Superclásico programado para el próximo 23 de agosto, con Universidad de Chile como local, marcará el regreso oficial de los hinchas visitantes a uno de los partidos más importantes del país. En ese escenario, los fanáticos del Popular volverían a tener acceso al Estadio Nacional después de años de restricciones.

Cecilia Pérez también enfatizó que ya existe coordinación con Blanco y Negro para trabajar en la organización del encuentro y evitar hechos de violencia: “En conjunto con el presidente de Colo Colo (Aníbal Mosa), le hemos dicho que a partir de ahora nos ponemos a trabajar para poder tener ese partido con la mayor tranquilidad y alegría, donde prime finalmente el resultado y no otros hechos que uno tenga que lamentar”, sostuvo.

Finalmente, la dirigenta azul pidió que este criterio se mantenga a nivel nacional y no dependa únicamente de decisiones particulares de cada región. Si el plan se concreta, el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo no solo tendrá impacto deportivo, también podría convertirse en el símbolo del retorno de los visitantes al fútbol chileno.

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DATOS CLAVE

El delegado Germán Codina anunció el retorno gradual de hinchas visitantes desde el segundo semestre.

La dirigenta Cecilia Pérez confirmó que la medida iniciará en el clásico de agosto.

El Superclásico del 23 de agosto tendrá a Universidad de Chile recibiendo hinchas de Colo Colo.