El término de la temporada en el fútbol chileno siempre está asociado al escritorio, donde los equipos que se ven complicados en la lucha por el descenso en las distintas categorías buscan artimañas para salvarse.

En esta ocasión, eso sí, no fue el caso. En marzo de 2025, la Corte de Apelaciones de Santiago había revocado la sanción que le impuso el Tribunal de Disciplina de la ANFP de una multa de 1.500 UF, 45 puntos de sanción y suspensión de la Licencia de Clubes.

Cuando el equipo capitalino pensaba que todo se encaminaba para un desenlace favorable, llegó el mazazo: La Corte Suprema revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago y condenó a Barnechea al amateurismo.

Barnechea es condenado. | Foto: Photosport

En la resolución final, apuntan a que “las decisiones impugnadas fueron dictadas por los órganos establecidos por la ANFP de conformidad con su reglamentación interna en el ámbito de sus propias competencias”.

“Al establecer la suspensión y, luego, la cancelación de la licencia del club por las infracciones cometidas y paralelamente, sanciones disciplinarias y deportivas derivadas de este hecho”, dice el texto al que tuvo acceso el periodista Sergio Godoy Acosta.

Así las cosas, Barnechea fue prácticamente condenado al amateurismo y se confirma la decisión de revocarle la Licencia de Clubes, por lo que tendrá que transitar un largo camino si quiere volver al profesionalismo.

En síntesis

La Corte Suprema revocó decisión y condenó a Barnechea al amateurismo.

La Corte de Apelaciones de Santiago había revocado en marzo de 2025 una sanción anterior.