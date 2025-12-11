Cobreloa tuvo una triste despedida de la temporada 2025 el domingo pasado, toda vez que no pudo lograr el ascenso a Primera División ante Deportes Concepción y tendrá que jugar el próximo año en la Primera B.

El conjunto nortino estuvo 0-2 en el marcador y se lo igualó al León de Collao. Incluso, estando igualados, Cobreloa pudo haberlo liquidado, pero aquello no ocurrió y un agónico gol lila aniquiló las chances loínas de ascender.

Bravo y Cobreloa buscarán el ascenso en la temporada 2026. | Foto: Photosport

La dirigencia del dos veces finalista de Copa Libertadores de América no se quedó de brazos cruzados y tomó una importante decisión pensando en buscar el ascenso el 2026: anunció al director técnico que dirigirá al equipo.

Se trata de César Bravo y su cuerpo técnico, quienes fueron renovados en un anuncio del club: “Con la misión de darle continuidad al trabajo realizado durante el 2025, anunciamos oficialmente la renovación del contrato del cuerpo técnico para la próxima temporada”, reza el comunicado.

Así las cosas, César Bravo seguirá al mando del cuadro loíno una temporada más y buscará el ascenso en una Primera B que estará de infarto con equipos como Unión Española, Santiago Wanderers, Deportes Iquique y Deportes Temuco, entre otros.

En síntesis

Cobreloa no logró ascender a Primera División tras perder ante Deportes Concepción.

La directiva anunció la renovación de César Bravo como DT para la temporada 2026.