Este domingo se vivió una jornada crucial por la zona de descenso de la Liga de Primera 2025, donde todas las miradas estaba encima de lo que iba a pasar en el partido entre Unión Española y O’Higgins de Rancagua.

Los Hispanos llegaban con la ilusión de estirar la lucha hasta la última fecha, pero en el Estadio Santa Laura se terminó el sueño, pues cayeron por 4-2 en los descuentos.

La Unión comenzó en ventaja con el golazo de Gonzalo Castellani a los 14 minutos del primer tiempo. Pero la visita ingrata dio vuelta el marcador con los tantos de Martín Sarrafiore (25′) y Maximiliano Romero (49′). Sobre el final los dueños de casa encontraron el empate con Bruno Jáuregui (83′).

Y aquello fue solo una ilusión, debido a que los de la Sexta Región pusieron el punto final con las conquistas de Juan Leiva (90+2′) y Francisco González (90+7′).

Con este resultado, el cuadro de colonia selló el segundo descenso de su historia tras lo ocurrido en 1997, quedando como colista absoluto del torneo con 21 puntos, cuando queda una jornada para el final.

Mientras que O’Higgins volvió a la tercera posición (53 puntos), que otorga el cupo como Chile 3 para clasificar a la próxima Copa Libertadores. Eso sí, a la espera de lo que haga Universidad de Chile (51 pts.) contra el campeón Coquimbo Unido el martes.

En paralelo se jugaron otros dos partidos claves por la zona roja, donde Deportes Iquique (24 pts.) venció por 1-0 a Everton (26 pts.) de visita en Viña del Mar y Deportes Limache abrochó su permanencia (28 pts.) ganando por 1-0 a Unión La Calera.

