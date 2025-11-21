El mercado de fichajes está activo y ello bien lo sabe Universidad Católica: tiene en carpeta a un jugador que casi llega a Universidad de Chile. Tan solo le restó estampar la firma para vestirse de azul.

¿De quién estamos hablando? Es seleccionado nacional y por el momento representa los colores de Audax Italiano. Es uno de los laterales izquierdos más prometedores del país.

Su nombre: Esteban Matus. Según señaló Jorge “Coke” Hevia en los micrófonos de Radio Pauta, el zurdo de 23 años está en la mira del elenco precordillerano para la próxima temporada.

Cabe destacar que el futbolista en cuestión provocó un quiebre entre las directivas de Universidad de Chile y Audax Italiano a mediados de 2025. La escuadra itálica llevó el caso a la justicia.

¿Por qué? El conjunto de La Florida acusa que el cuadro estudiantil acordó su transferencia, pero frenó el negocio sin previo aviso y por ello le reclama el pago de 800 mil dólares.

Esteban Matus está siendo seguido por Universidad Católica. Ya estuvo en la órbita de Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile no pagó, ahora lo mira Universidad Católica

Ante tal panorama, Esteban Matus permaneció en Audax Italiano, club en el que ha disputado 33 encuentros durante esta campaña. Ha anotado cinco goles y ha aportado con tres asistencias.

¿Llegará a la UC? Dependerá de las negociaciones, ya que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027. Un punto a considerar: cambió de representante la última semana. Dejó a Fernando Felicevich y firmó por Uno Sports.

