Colo Colo jugó ante Deportes Iquique en el estadio Monumental en un partido pendiente por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025. Este fue el primer compromiso para Fernando Ortiz en el Cacique en la Primera División del fútbol chileno.

Los Albos vencieron por 4-0 a los Dragones Celestes en Macul, un resultado que les sirve para llegar a 34 puntos, quedando en la octava plaza a cuatro unidades de Cobresal que, en este momento, es el último equipo ingresando a puestos de clasificación a la Copa Sudamericana.

Por su parte, Deportes Iquique sigue último con 14 unidades, a tres de Unión Española y cuatro de Deportes Limache. El cuadro limachino por ahora está permaneciendo en la máxima categoría del balompié nacional.

Hoy la zona del Chile 3 a la Copa Libertadores lo tiene Audax Italiano con 40 unidades, mientas que los que están clasificando directo a la máxima competición continental son el líder Coquimbo Unido que tiene 56 puntos y el segundo O’Higgins que registra 41 unidades.



¿Qué viene para Colo Colo y Deportes Iquique en la fecha 24 del Campeonato Nacional?

Colo Colo visitará a Coquimbo Unido este fin de semana del 19 de octubre por la decimocuarta jornada del Campeonato Nacional. En tanto, Deportes Iquique será local ante O’Higgins ese mismo fin de semana.