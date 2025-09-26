Tras un pálido primer tiempo, Colo Colo se impone 1-0 a Deportes Iquique al término de los primeros 45 minutos, en lo que marca el debut oficial de Fernando Ortiz en la banca del Cacique por la Liga de Primera.

Los albos se fueron al descanso tras una tremenda jugada personal de Marcos Bolados, quien a los 36’ definió solo a la entrada del área ante la salida del meta Daniel Castillo.

Pese a la alegría en Macul, los hinchas de Colo Colo en redes sociales fulminaron duramente el desempeño de dos jugadores, quienes nuevamente fueron blanco de críticas por su opaco nivel durante el primer tiempo.

En el tablón virtual, todos los dardos apuntaron una vez más contra los laterales del Cacique: Mauricio Isla y Erick Wiemberg, quienes definitivamente no logran convencer a la parcialidad alba por su intrascendencia en el juego.

Las duras críticas contra Isla y Wiemberg en Colo Colo