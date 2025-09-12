Coquimbo Unido venció 2-1 a Ñublense en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso en el inicio de la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025. Los Diablos Rojos se tenían confianza en la previa, lograron adelantarse, pero no lograron aguantar frente al puntero que logró revertir el marcador.

Lorenzo Reyes marcó el primer tanto del partido a los 68’. El mediocampista picó de gran forma al área y recibió un pase de Patricio Rubio. Con una sutil definición logró vencer a Diego Sánchez para poner el 1-0 definitivo.

El cuadro Pirata reaccionó y empató el partido con tanto de Nicolás Johansen, quien con un preciso cabezazo logró vencer a Nicola Pérez para establecer el 1-1 en el marcador a los 82’.

Los Filibusteros sellaron la remontada con un gol de Cecilio Waterman a los 92’. Aquello tras un córner desde la izquierda y un fallo de Nicola Pérez, que le permitió al ariete panameño empujar el balón en el área.

# Club PJ DG Pts 1 Coquimbo Unido 23 24 56 2 Palestino 22 10 39 3 U. de Chile 21 22 38 4 O’Higgins 22 2 38 5 Audax Italiano 22 5 37 6 U. Católica 21 11 36 7 Cobresal 22 3 35 8 Colo-Colo 22 6 31 9 Huachipato 22 1 31 10 Ñublense 22 -5 29 11 U. La Calera 22 -6 23 12 Everton 21 -7 22 13 La Serena 22 -16 19 14 Deportes Limache 22 -9 18 15 U. Española 22 -19 17 16 Iquique 22 -22 14

Palestino y la U están lejos de Coquimbo Unido

Coquimbo Unido lidera con 56 puntos, seguido por Palestino con 39 y Universidad de Chile con 38 unidades. Los Árabes tienen un compromiso menos, mientras que los Azules dos.

Ñublense queda en el décimo lugar con 30 puntos. Los chillanejos están a cinco de Cobresal, hoy el último clasificado a la Copa Sudamericana.