Coquimbo Unido venció 2-1 a Ñublense en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso en el inicio de la fecha 24 del Campeonato Nacional 2025. Los Diablos Rojos se tenían confianza en la previa, lograron adelantarse, pero no lograron aguantar frente al puntero que logró revertir el marcador. 

Lorenzo Reyes marcó el primer tanto del partido a los 68’. El mediocampista picó de gran forma al área y recibió un pase de Patricio Rubio. Con una sutil definición logró vencer a Diego Sánchez para poner el 1-0 definitivo.  

El cuadro Pirata reaccionó y empató el partido con tanto de Nicolás Johansen, quien con un preciso cabezazo logró vencer a Nicola Pérez para establecer el 1-1 en el marcador a los 82’.  

Los Filibusteros sellaron la remontada con un gol de Cecilio Waterman a los 92’. Aquello tras un córner desde la izquierda y un fallo de Nicola Pérez, que le permitió al ariete panameño empujar el balón en el área.  

# Club PJ DG Pts
1Coquimbo Unido232456
2Palestino221039
3U. de Chile212238
4O’Higgins22238
5Audax Italiano22537
6U. Católica211136
7Cobresal22335
8Colo-Colo22631
9Huachipato22131
10Ñublense22-529
11U. La Calera22-623
12Everton21-722
13La Serena22-1619
14Deportes Limache22-918
15U. Española22-1917
16Iquique22-2214

Palestino y la U están lejos de Coquimbo Unido 

Coquimbo Unido lidera con 56 puntos, seguido por Palestino con 39 y Universidad de Chile con 38 unidades. Los Árabes tienen un compromiso menos, mientras que los Azules dos. 

Ñublense queda en el décimo lugar con 30 puntos. Los chillanejos están a cinco de Cobresal, hoy el último clasificado a la Copa Sudamericana. 