Terminó la Liga de Primera y comienza el esperado mercado de fichajes, donde los clubes intentarán reforzarse de la mejor manera para el 2026, y en esa línea también habrá búsqueda de entrenadores.

Es el caso de Ñublense, donde ya fue notificado Ronald Fuentes que no seguirá al mando de los Diablos Rojos de Chillán.

“Lo único que puedo decir es que hasta seis partidos atrás pensé que seguía. Después del quinto partido hacia atrás, o sea, hablamos de la fecha 25, ya tenía muy claro que no iba a seguir por los resultados” afirmó el estratega.

Agregando que “al fin y al cabo, el resultado es el que termina mandando, no solamente acá, sino que en muchos clubes. Me voy con la conciencia alta, puedo mirar a los dueños del club y a la gente de Chillán, que le quiero agradecer todo el buen comportamiento conmigo, se portaron excelente. Donde salía siempre había una palabra de apoyo, independiente del mal resultado, así que me tiene muy contento la etapa que viví acá“.

Fuentes recalca que “fui muy feliz acá, disfruté cada día de los entrenamientos que realicé y afortunadamente lo coronamos hoy día con un triunfo categórico, donde fuimos inmensamente superiores a Cobresal”.

Ronald Fuentes se despide de Ñublense

Ningún equipo fue superior a Ñublense

Ronald Fuentes aseguró luego de la goleada ante Cobresal, que jamás hubo un equipo que los superara.

“Nunca perdimos la confianza en el grupo, de hecho lo trabajamos, lo conversamos, planteamos bien los partidos, ningún rival fue superior a nosotros, ninguno. Pueden decir muchas cosas, pero las estadísticas, que son números importantes, indican eso”, cerró.