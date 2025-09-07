Deportes Antofagasta venció 4-0 a Santiago Morning en el estadio Regional Calvo y Bascuñán por la fecha 24 del Campeonato de Primera B. Un excelente resultado en casa para los dirigidos por Luis Marcoleta que están firmes en los puestos de Liguilla.

Los goles los marcaron Christian Bravo (16’), Byron Nieto (47’), Ignacio Jara (48’) y Tobías Figueroa (72’) anotaron para los Pumas que llegan de momento al quinto lugar con 36 puntos.

El equipo de Marcoleta quedó a seis unidades del puntero Universidad de Concepción e intentará rematar de manera perfecta la fase regular del Campeonato de Primera B para ver si logra el ascenso directo, que sólo es para el primer lugar. Del segundo al octavo van a la Liguilla por el segundo ascenso.

Por su parte, Santiago Morning se quedó en el último lugar con 18 puntos, a cinco puntos de Magallanes. El elenco Microbusero de momento está descendiendo a la Segunda División (tercera categoría) a falta de seis jornadas por jugar.

¿Qué viene para Santiago Morning y Deportes Antofagasta en la fecha 25 del Ascenso?

Santiago Morning tendrá un desafío muy grande, ya que no tiene margen y debe recibir al líder exclusivo de la competencia Universidad de Concepción. El encuentro se jugará el día viernes 12 de septiembre a las 16:00 en el estadio Municipal de La Pintana.

En tanto, Deportes Antofagasta deberá visitar al segundo Deportes Copiapó en otro partido clave en la parte alta de la tabla de posiciones de la categoría de plata del fútbol chileno.