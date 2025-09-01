Coquimbo Unido está a tiro de cañón para consagrarse por primera vez en sus 67 años de historia. Su campaña ha sido tan notable, que los aurinegros podrían bajar su primera estrella incluso unas fechas antes del término de la trigésima jornada. Para darle más condimento a su posible histórica gesta, podrían incluso ser campeones ante su archirrival, Deportes La Serena, e incluso mandarlos al descenso.

Para encontrar una derrota del cuadro de la cuarta región en la Liga de Primera hay que remontarse a abril de este año. Fue el 26 de aquel mes en que los “Piratas” cayeron por 2 a 0 ante Colo Colo en el Estadio Monumental. De ahí en más, el “Barbón” nunca más cayó (salvo en Copa Chile con Deportes Limache).

Fueron 13 triunfos y un empate en sus últimos 14 compromisos por la Liga de Primera los que tienen a Coquimbo a un paso de la hazaña y si se dan ciertos resultados, lograrán levantar su primera copa dentro de un par de fechas más.

¿Cómo podría Coquimbo Unido ser campeón ante La Serena?

Actualmente, los “Piratas” le sacan nada menos que 14 puntos a Palestino, equipo que hoy marcha en la segunda posición de la tabla. Luego vienen Universidad de Chile y O’Higgins, elenco a los que les sobrepasa por 15 unidades quienes se pelean el tercer y cuarto puesto.

Es decir, para que el segundo de la tabla le de caza a los aurinegros, tendrán que ganar sus cinco compromisos futuros, mientras que, claramente, el equipo de Esteban González debería caer en la misma cantidad de fechas. Lo atractivo de esto, es que de acá a cinco fechas más, Palestino y Coquimbo Unido se miden entre ellos.

Coquimbo Unido ya se prueba la corona: podría ser campeón ante Deportes La Serena (Foto: Marco Vazquez/Photosport)

Pero poniéndonos en un escenario auspicioso como ha sido todo este 2025 para el “Barbón”, solo deberá tener un margen de 7 puntos arriba sobre el segundo de la tabla (que podría ser cualquiera de sus escoltas) para que los coquimbanos alcen su primer título en la antepenúltima fecha ante Deportes La Serena y, lógicamente, vencer a los “Papayeros” en aquel encuentro. Y ojo, que podrían festejar el doble ya que podrían mandarlos a la B.

Los resultados que le sirven a Coquimbo para mandar a La Serena a Primera B

Mientras los aurinegros viven un gran año, el cuadro granate no lo pasa nada bien. De hecho, actualmente Deportes La Serena está en el puesto número 13 con solo 19 puntos, superando solo por dos y cinco a Unión Española y Deportes Iquique, equipos que actualmente se encuentran en zona directa de descenso.

La fórmula para que Coquimbo mande a La Serena a la B es más menos la misma. Los colistas deben remontar y los “Papayeros” seguir enredando puntos. Si están en zona de descenso a más de seis puntos del puesto 14 de la tabla, no habrá chance alguna de zafar de nuevamente irse al descenso.