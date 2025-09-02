La Liga de Primera 2025 está en su recta final. Con ocho fechas por disputar en el certamen local, algunos equipos luchan por la gloria y otros sufren en la batalla por no descender.

¿Qué clubes perderán su cupo en la categoría de honor? Hasta el momento, Deportes Iquique (16°) y Unión Española (15°) se mantienen en dicha pesadilla, con 14 y 17 puntos respectivamente.

Sin embargo, en BOLAVIP Chile le entregamos tal pregunta a la Inteligencia Artificial. La herramienta tecnología entregó su postura frente a la incógnita: tanto Grok como ChatGPT coincidieron en sus resultados.

La primera fuente señaló: “Deportes Iquique es el equipo con mayor probabilidad de descender debido a sus 14 puntos, la peor diferencia de goles (-22) y solo 3 victorias”.

En dicha línea, proyectando su futuro en el campeonato nacional, agregó: “Incluso ganando 4 de los 8 partidos restantes, llegarían a 26 puntos, probablemente insuficiente“.

Tras ello, apuntó hacia la escuadra de Independencia y detalló: “Unión Española está en una posición muy vulnerable con 17 puntos y una diferencia de goles de -19″.

“Aunque han mostrado capacidad de reacción, su calendario complicado y su alta cantidad de derrotas (15) los hacen candidatos firmes al descenso“, complementó.

La IA apunta a Deportes Iquique y Unión Española como inminentes descendidos. (Créditos: Photosport)

Los candidatos al descenso en la Liga de Primera

Finalmente, la segunda fuente mencionada apuntó a los mismos elencos. Tanto iquiqueños como hispanos comienzan a mirar de reojo su participación en la Primera B 2026.

“Deportes Iquique es el candidato más fuerte al descenso, con la menor cantidad de puntos actuales, el peor diferencial de goles (-22), y un fixture muy exigente”, infirió.

“Unión Española está en el límite, y podría descender si no gana los partidos directos (vs Limache y Coquimbo)”, adelantó.

“Limache y La Serena tienen mínimas ventajas, pero siguen en zona de alto riesgo y dependerán de no perder duelos clave entre sí y con rivales directos“, cerró.