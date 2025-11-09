Cobresal y Everton de Viña del Mar cerraban lo que era la joranda 27 del fútbol chileno, en lo que era un importante partido para ambos en lo que son sus respectivas luchas en este cierre de torneo.

En un partido de alto impacto, Everton de Viña del Mar encontró oxígeno en el Estadio El Cobre y se impuso por 2-1 ante Cobresal, logrando tres puntos claves en su lucha por no descender y en la que también, le dio una mano a Colo Colo.

Con este resultado, Cobresal se quedó con 44 puntos en el sexto lugar de la tabla de posiciones, mientras que Everton de Viña del Mar toma un importante respiro y alcanzó las 26 unidades, a cinco puntos del descenso con nueve puntos por disputar.

Para la próxima fecha del fútbol chileno, Cobresal tendrá un duro encuentro en condición de visita ante Deportes Iquique en el Estadio Tiera de Campeones, por su parte, Everton de Viña del Mar visitará a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Everton ganó ante Cobresal y respira | Foto: Photosport

REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN EL FÚTBOL CHILENO

# Equipos PTS J Gol +/- G E P Últimas
1Coquimbo682742:13292151 VVVVV
2U. Católica512740:24161566 VDVVV
3O’Higgins502738:3171485 VVDVV
4U. de Chile482753:29241539 VDDVE
5Palestino452736:2791368 DVVDD
6Cobresal442734:3131359 VVDVV
7Audax Italiano432746:42413410 DDVVD
8Colo Colo412741:30111188 VVEDV
9Huachipato382740:40011511 VEDDD
10Ñublense302726:38-127911 DDDED
11U. La Calera292726:32-68514 DDVDV
12La Serena272731:46-157614 DVVEE
13Everton262727:40-136813 DEDDD
14Limache222733:43-105715 DEVDD
15U. Española212729:49-206318 DEDVD
16Iquique182729:56-274617 VDEDD