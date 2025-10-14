El día de ayer, Fernando Díaz dejó de ser el director técnico de Deportes Iquique en un momento crítico que vive la institución nortina, donde marchan en el último lugar de la Liga de Primera 2025 y son el principal candidato a bajar a la Primera B.

El ahora ex técnico de los Dragones Celestes argumentó las constantes amenazas que sufrió en el último tiempo, además de la invasión de un grupo de hinchas a las prácticas hace un par de meses que dejó el clima muy denso en el norte grande del país.

César Fuentes habría sido agredido en el norte. | Foto: Photosport

Ahora, surgió un nuevo episodio donde, según detalla el diario El Mercurio, hinchas de Deportes Iquique agredieron a un miembro del plantel: “Insultaban a los jugadores e incluso agredieron físicamente a César Fuentes”.

Cabe recordar que César Fuentes llegó a Deportes Iquique proveniente de Colo Colo y, en el norte, ha tenido que convivir con lesiones y un rendimiento que no ha estado a la altura para los hinchas iquiqueños.

Ahora, la dirigencia nortina tendrá que buscar de manera urgente un técnico que se haga cargo del equipo para las fechas restantes, pero todo indica que Deportes Iquique está prácticamente condenado a jugar en la Primera B la próxima temporada.

¿Cuándo juega Deportes Iquique?

Deportes Iquique volverá al ruedo en la Liga de Primera 2025 este viernes 17 de octubre cuando, a partir de las 8:30 de la noche, tenga que recibir a O’Higgins de Rancagua en el Estadio Tierra de Campeones.