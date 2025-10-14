Deportes Iquique lo pasa mal como colista de la Liga de Primera. El presidente del club, Cesare Rossi, rompió el silencio y se refirió a la abrupta salida del técnico Fernando Díaz, quien decidió renunciar a los ‘Dragones Celestes’ tras denunciar el apriete de un grupo de barristas contra el plantel.

En conversación con Bolavip Chile, el timonel del conjunto celeste lamentó la renuncia del ‘Nano’, asegurando que se dio en buenos términos. “Es una situación difícil. La verdad es que estoy triste por la partida de Fernando (Díaz). Lamentablemente él tomó la decisión, llegamos a un buen acuerdo entre ambos. Ahora hay que tratar de seguir adelante, nos quedan siete finales y el camino es muy difícil, pero Iquique siempre es un equipo luchador y lo va a demostrar esas siete fechas que quedan”.

Rossi le dedicó el mejor de los éxitos al entrenador pese a dejar el barco cuando Iquique marcha como colista absoluto. “Fernando se fue a muy buenos términos. Yo le deseo todo el éxito del mundo porque un caballero, lamentablemente acá no tuvo la suerte necesaria y bueno, que le vaya muy bien en todo lo que él quiere entender”, dijo.

“Algunos toman la violencia como un fin resolutivo”



Respecto a los hechos de violencia que han sacudido a la interna del Tierra de Campeones, Rossi apuntó que “esto de las barras bravas son situaciones que se tienen que terminar. Nosotros habíamos hablado siempre desde el año pasado y también cuando estábamos en el ascenso, que siempre mucha gente en el estadio son familias… Todo un buen clima y lamentablemente cuando las cosas así no se dan, algunos toman la violencia como un fin resolutivo. Y eso está mal”.

El dirigente aseguró que “se nos carga mucho la mano, pero es la justicia la que tiene que poner mano dura con esa gente”. En esa línea, fustigó la inacción de los órganos judiciales: “Cuando hubo el hecho de violencia contra la Unión Española pusimos un recurso y aún ni siquiera nos han llamado. Así que a veces estas cosas son un saludo a la bandera”.

Finalmente, el máximo dirigente del conjunto nortino confirmó que Manuel Villalobos, Rodrigo Guerrero y Rubén Taucaré se harán cargo del primer equipo en la recta final del campeonato. “Vamos a tratar de hacer todo lo posible para poder zafar de la situación”, cerró.