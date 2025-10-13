Este lunes Fernando Díaz dejó de ser el entrenador de Deportes Iquique luego de no poder levantar la compleja situación que vive el equipo de la Región de Tarapacá, que está inmerso en zona de descenso y es el principal candidato para dejar la Primera División.

El Nano habría presentado su renuncia ante el delicado momento que viven los Dragones Celestes y las amenazas que recibió en su contra por parte de un grupo de barristas del equipo, quienes incluso invadieron una práctica a inicios de mes.

Es el segundo técnico en dejar la institución en esta temporada, pues Miguel Ramírez, hoy en Unión Española, inició la campaña incluso avanzando una ronda en Copa Libertadores. Pero luego todo se derrumbó.

Nano Díaz estuvo al mando de Iquique en los últimos seis meses, dirigiendo 22 partidos contabilizando todos los torneos, donde ganó cinco, empató otros cinco y perdió 12. Esto da un rendimiento de tan solo 30%.

El último partido del DT de 63 años al mando de los nortinos fue el pasado 26 de septiembre ante Colo Colo en el Estadio Monumental, donde los albos se impusieron por 4-0 por la fecha 23 de la Liga de Primera.

Fernando ‘Nano’ Díaz dirigió ante Colo Colo su último partido al mando de Deportes Iquique. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

En estos momentos Iquique está en la última posición del campeonato (16°) con 14 puntos, de los cuales 13 los consiguió bajo el mandato del Nano Díaz. Por delante solo restan siete partidos para el fin del torneo.

¿Cuándo vuelve a jugar Deportes Iquique?

Los Dragones Celestes tiene un partido crucial este viernes 17 de octubre a las 20:30 horas contra O’Higgins de Rancagua en el Estadio Tierra de Campeones, duelo válido por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025.