Palestino llegó a la cuarta región con la clara tarea de llevarse los tres puntos frente a Deportes La Serena y seguir metido de lleno en la lucha por meterse en la próxima edición de Copa Sudamericana. Para fortuna del equipo árabe, lograron quedarse con el triunfo por 3 a 0 en un trabado encuentro durante largo rato.

Fue recién en el minuto 71′ que José Bizama logró poner en ventaja al cuadro de La Cisterna. Solo tres minutos después, a los 74′, Ian Garguez marcó el 2 a 0 frente a los ‘Granates’.

A los 77′, los ‘Baisanos’ se quedaron con un hombre menos tras la expulsión de Facundo Castro, lo que no fue factor para que los ‘Papayeros’ lograran la remontada o al menos un descuento en los últimos instantes del compromiso e incluso, la visita marcó el tercero y definitivo a los 92′.

Con este resultado, Palestino se afirma de momento en el quinto lugar de la tabla de posiciones de la Liga de Primera, complicando cada vez más a Colo Colo que ahora depende de que Audax Italiano enrede puntos el próximo lunes ante Ñublense.

Así queda la tabla de la Liga de Primera tras el triunfo de Palestino sobre Deportes La Serena

DATOS CLAVE

Palestino venció 3-0 a Deportes La Serena como visitante con goles de José Bizama (71′), Ian Garguez (74′) y Joe Abrigo (90+2′).

El triunfo afirma a Palestino en el quinto lugar de la tabla, complicando a Colo Colo en la lucha por la Copa Sudamericana.