Este fin de semana se juega la fecha 26 de la Liga de Primera 2025 y uno de los partidos más atractivos será el sábado a las 18:00 horas entre Ñublense y Colo Colo en Chillán, donde los Diablos Rojos esperan darle otro golpe a los albos.

El Cacique viene de empatar 2-2 con Deportes Limache el pasado lunes, quedando a seis puntos de los puestos de clasificación a Copa Sudamericana, donde Cobresal se le está escapando.

Y sobre aquello se refirió en conferencia de prensa el entrenador Ronald Fuentes, quien en la previa apuntó a la presión que tiene el cuadro popular y que intentarán sacar provecho de eso.

“Siempre pensamos que el partido siguiente, cuando no nos va bien, es el ideal para poder lograr eso y ahora con Colo Colo con mayor razón”, comenzó diciendo.

“Ojalá se siga dando eso de que Ñublense juega bien con los equipos grandes y que logre buenos resultados. Está la desesperación un poco de Colo Colo por ganar, la obligación la tiene, porque si no se le va a arrancar Cobresal por el cupo a torneo internacional“, añadió el DT de 56 años.

Luego, puntualizó en las fortalezas que tiene el rival de turno tras la llegada del técnico argentino Fernando Ortiz, donde los chillanejos deben tener cuidado con la gran cantidad de ocasiones de gol que se generan los albos.

“Es un equipo que con la llegada de Ortiz, si vamos a los números que son indicadores importantes, ha tenido muchas oportunidades de gol, al menos siete u ocho y de ahí para arriba. Con Iquique tuvo 12, ahora con Limache tuvo 10, que son oportunidades de gol”, indicó Fuentes.

“Tenemos que preocuparnos mucho de eso, saber jugar con la desesperación de Colo Colo, sin dejar lo nuestro de lado. Eso es lo que hemos tratado de hacer, que es jugar bien al fútbol, pero sabiendo también que en algún momento tenemos que producir algún cambio de ritmo para sorprenderlos”, completó el exfutbolista.

Ronald Fuentes es el director técnico de Ñublense. (Foto: Raúl Zamora/Photosport)

