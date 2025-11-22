Deportes Iquique y Unión Española viven el panorama más duro en la recta final de la Liga de Primera 2025. Pese a que ambos elencos tuvieron dispar realidad este viernes 21, ambos tienen enormes chances de perder la categoría incluso en la próxima fecha a falta de una jornada más para el término del torneo.

Y es que como mencionábamos, este viernes 21 los ‘Dragones Celestes’ se impusieron por 2 a 1 ante Cobresal y lograron su segunda victoria consecutiva tras haber derrotado en la fecha pasada a Unión La Calera.

En tanto, los hispanos cayeron por la cuenta mínima ante Deportes Limache en un partido que significaba prácticamente una final para ambas escuadras, ya que ambos peleaban por salir de la zona de peligro en el fondo de la tabla.

En la clasificación, Iquique sigue siendo colista y los de Independencia subcolistas (por diferencia de gol) ambos con 21 puntos. Más arriba, zafando del descenso están precisamente los ‘Tomateros’ con 25 unidades.

La sencilla fórmula que manda al descenso directo a Unión Española y Deportes Iquique

Pese al “envión anímico” de los nortinos que los deja casi en igualdad de condiciones con Unión Española, ninguna de las dos escuadras depende de sí misma para la próxima fecha.

Y es que una victoria del elenco ‘Cervecero’ le dará el golpe definitivo de KO a ambos colistas del certamen incluso ganando sus respectivos encuentros de la siguiente fecha, ya que seguirían a cuatro puntos de diferencia y aquello, lógicamente a falta de una jornada será irremontable.

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

DATOS CLAVE

Deportes Iquique (colista) y Unión Española (subcolista) siguen en la zona de descenso con 21 puntos cada uno.

Deportes Iquique consiguió su segunda victoria consecutiva al imponerse 2-1 ante Cobresal este viernes 21.