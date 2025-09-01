El triunfo de Deportes Iquique 2-1 sobre Deportes Limache volvió a meter en carrera a los Dragones Celestes en la pelea por mantener la categoría y quedase en primera división.

Fue un partido que puede marcar un antes y un después, sobre todo para Fernando Díaz, porque los hinchas iquiqueños pidieron su salida cuando el equipo perdía, pero terminó triunfante y afirmó que Iquique se salva.

BOLAVIP conversa con Cesare Rossi, presidente del cuadro nortino, el que confirma que nunca ha querido despedir al entrenador y deja en claro que lo mantendrá hasta el final.

“Como decía Nelson Acosta, el chileno se aburre rápido, y yo creo que en Iquique se aburren rápido de los técnicos, creo que hay que respetar los procesos, respeto al máximo y no cambiar a cada rato porque esas son muy malas señales, quiero seguir hasta el final con Nano Díaz y lograr el objetivo”, aseguró el directivo.

¿Qué pasó este año con Deportes Iquique? “Mi análisis es que hubo una Copa Chile más grande de lo habitual, con viajes más lejos que el resto, fuimos a varias ciudades en bus porque no hay avión, le sumamos los viajes de Libertadores y Sudamericana”, indica Rossi.

Agregando que “creo que también los jugadores se confiaron en el inicio del Torneo, no se tomó con la seriedad que se debía y ahora estamos complicados con los puntos en el campeonato de primera, es un análisis de lo que pasó”.

Rossi hace un análisis duro afirmando que “uno ve el equipo que formamos a principio de año y uno entendía que era para estar de la mitad para arriba, era lo mínimo, lamentablemente el fútbol tiene estas cosas”.

¿Se salva el Deportes Iquique de Fernando Díaz?

“Esto no se define antes, se define en la última fecha, todos tenemos rivales complicados, nosotros la tenemos más complicada porque tenemos menos puntos, pero quedan ocho partidos”, cerró Cesare Rossi.