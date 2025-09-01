En Universidad de Chile no quedaron conformes con el arbitraje de Cristian Garay en la derrota por 1-0 ante Colo Colo en el estadio Monumental, una de las polémicas es la infracción de Javier Correa a Matías Zaldivia y otra la falta de Franco Calderón a Vicente Pizarro.

Al centrodelantero el árbitro lo amonestó con tarjeta amarilla a los 9 minutos, mientras que al zaguero lo expulsó con roja directa en el minuto 31. El árbitro en su informe arbitral explicó la expulsión al Chaco.

Garay mencionó que el jugador es “culpable de juego brusco grave”. En ese sentido relató la acción: “Realiza una entrada con alta intensidad, impactando con sus piernas los talones de su adversario, poniendo en peligro su integridad física al provocar una torsión de tobillo”.

De esta manera, el árbitro explica que la infracción de Calderón puso en riesgo la integridad física de Vicente Pizarro. El silbante no dudó para sacar la tarjeta roja directa.

Cristian Garay expulsó de forma directa a Franco Calderón. El árbitro menciona que la infracción del Chaco puso en riesgo la integridad física de Vicente Pizarro. (Foto: Photosport)

¿Qué mencionó el árbitro sobre la tarjeta a Javier Correa?

En el caso de la amarilla a Javier Correa describió que fue “culpable de conducta antideportiva”.

Charles Aránguiz mostró su total descontento por la infracción del centrodelantero: “No sé si vieron la imagen de Correa. Todas las veces que vine acá, pasó una situación parecida en los primeros 10 minutos y no pasó nada”.