El Estadio Santa Laura fue testigo el día de ayer del descenso de Unión Española, tradicional equipo del fútbol chileno que firmó su segunda caída a la segunda categoría del fútbol chileno en su historia.

En el recinto de Independencia se vivió un momento tenso en la tribuna, y no por la masiva cantidad de pirotecnia que lanzaron los hinchas de Unión Española, sino que por una acción realizada por el Delegado Presidencial de la Región Metropolitana.

Gonzalo Durán, autoridad de gobierno, es un confeso hincha de Unión Española y en el día de ayer la cámara de Red Gol lo captó casi yéndose a las manos con unos hinchas de O’Higgins que disfrutaban el partido en la tribuna marquesina.

En el video se muestra a Durán absolutamente sacado y poniendo sus manos encima de un hincha de O’Higgins. Posteriormente, una Carabinera llega a la escena para calmar las pasiones y el funcionario de gobierno vuelve a su asiento.

Así las cosas, el hombre que suele limitar aforos y espectáculos para que el fútbol chileno sea cada vez más triste de ver no solo hace eso, sino que protagoniza hechos violentos en las tribunas que él mismo pide encarecidamente a los hinchas que no realicen.

En síntesis

El descenso de Unión Española a Primera B es la segunda caída en su historia.

El Delegado Presidencial Gonzalo Durán fue captado en una trifulca con hinchas de O’Higgins en Santa Laura.