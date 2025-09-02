Queda muy poco para que Saúl “Canelo” Álvarez vuelva a subir al ring. Esta vez, el mexicano tendrá en frente a Terence Crawford, rival de mucho mayor nivel a su anterior oponente: el cubano William Scull.

La pelea ha causado enorme expectación incluso desde antes de su confirmación oficial. Los ojos del “planeta box” entero están puestos sobre este combate, el cual podría marcar un antes y un después en la vida del tapatío.

La danza de millones es otro tema a tener en cuenta. Por este combate, solo por subir al ring, “Bud” se llevará una bolsa de diez millones de dólares. En tanto, Canelo se echará al bolsillo una cifra cercana a los 80 millones de la misma moneda, monto al que al menos últimamente el mexicano acostumbra a recibir.

Pero hay una noticia que no tiene para nada contentos a sus fans, sobre todo a los mexicanos. Y es que luego de 16 años de transmisión ininterrumpida de forma gratuita en su país por cada una de sus peleas, esta vez, la nueva batalla de Saúl Álvarez no irá por la TV mexicana.

Lamentos en México por la próxima pelea de Canelo

Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, no quedó nada conforme con que el próximo combate de su compatriota sea transmitido a todo el mundo de forma exclusiva por Netflix.

“Es algo muy penoso. Televisa había pasado durante 16 años las peleas de Saúl ‘Canelo Álvarez’; Azteca llevaba 21 peleas consecutivas llevando las peleas de Saúl, precisamente de Saúl para el pueblo, de manera gratuita, y en esta ocasión Netflix adquiere de alguna manera los derechos globales, totales, absolutos”.

A su vez, aseguró que la hoy multimillonaria plataforma de streaming no quiso ceder ante la presión del pueblo mexicano: “No accedieron a algún tipo de negociación aunque fuera indiferido y pues es un nuevo golpe al deporte, porque el pueblo es el dueño de todo espectáculo, aunque, pues, son cuestiones comerciales, cuestiones de contratos”.

Canelo Álvarez le entrega una mala noticia a todo su país para su próximo combate (Photo by David Becker/Getty Images for Netflix)

El portal Récord de México indica que: “Desde 2009, cuando el tapatío venció a Antonio ‘Mazatleco’ Fitch en la capital tricolor por el título NABF y OMB Latino, sus peleas se transmitieron completamente gratis en toda la república mexicana, pues siempre ha sido una condición se Saúl Álvarez, para que sus compatriotas puedan verlo. Sin embargo, en esta ocasión no pudo ser”.

Sin dudas, una triste noticia para todo el pueblo mexicano, que al menos en esta pasada, no podrá ver por TV abierta el próximo combate de su más grande campeón actual en el boxeo.