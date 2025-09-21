Este sábado, finalizando ya lo que fueron las fiestas patrias para todo nuestro país, Chile pudo festejar gracias a una de las grandes deportistas nacionales. Stephanie Vaquer, luchadora de la WWE, se transformó en la nueva campeona mundial femenina.

“La Primera” le dio y no consejos a la japonesa Iyo Sky. Tras no lograr combatir semanas atrás en Clash In Paris luego de que se confirmara el embarazo de Naomi, quien sería su rival en aquella pasada. Sin embargo, su oportunidad dorada llegó este último fin de semana.

La oriunda de San Fernando dio clase de lucha ante la nipona Iyo Sky y esta vez se transformó en la reina máxima de la World Wrestling Entertainment. El mundo no quedó ajeno a la coronación de la nueva monarca y, por supuesto, Chile no fue la excepción.

De inmediato, muchos fanáticos llenaron de comentarios cada posteo de “La Primera” y también todo lo alusivo a ella en la WWE. Algo esperable de nuestro siempre efusivo público. La gran sorpresa eso sí, la dio el legendario luchador y hoy líder de la empresa, Triple H.

La reacción de Triple H ante el triunfazo de Stephanie Vaquer

“The Game” sorprendió a todos. El legendario multicampeón de la máxima compañía de lucha libre a nivel mundial dejó un claro mensaje hacia todas las luchadoras del roster.

A pesar de que Stephanie Vaquer ya fue campeona norteamericana y femenina de NXT en simultáneo, más ahora campeona mundial de la empresa, “El Juego” no dudó en asegurar que: “Es sólo el comienzo para La Primera… Increíble presentación en el gran escenario”.

¿Qué se viene en el futuro cercano para “La Primera”?

De momento, Stephanie Vaquer comenzará su reinado y, de seguro, hará su aparición como campeona este lunes en el episodio de RAW.

¿Y sus rivales? podría comenzar feudos o con su última rival Iyo Sky, aunque es más probable que Rhea Ripley aparezca en su camino. De hecho, la propia “Mami” se lo hizo saber días atrás.