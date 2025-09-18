La “Jaula” Bahamondes se ha transformado sin dudas en el mejor artista marcial mixto de la historia de Chile. Aquello ha abierto el camino para las grandes promesas de las MMA nacionales, lo que se ha visto reflejado en los grandes peleadores que han estado cerca de firmar con la empresa.

Así fue el caso del otro exponente nacional Christopher “Tanke” Ewert, quien hace poco dio un gran espectáculo ante el ruso Yuri Panferov en el Dana White’s Contender Series. Pese a no llevarse el contrato con la empresa, el chileno fue quien mejores impresiones dejó.

Esta vez, será el turno de otro peligroso de las artes marciales mixtas de nuestro país. En pleno 18 de septiembre, el nacional Víctor “Sikosis” Valenzuela, fue confirmado como nuevo participante del DWCS de UFC y ya tiene fecha y rival para su combate.

¿Cuándo pelea Víctor Valenzuela en el DWCS de UFC?

El chileno iba a ir por el título de Fury Fighting, sin embargo, ante tal oportunidad, se medirá ante el brasileño Michael Oliveria en busca de un contrato con la UFC.

¿Cuándo será su combate? Será el día martes 14 de octubre en horario aún por confirmar.

Cabe recordar que “Sikosis” llegará en busca de un contrato con la UFC tras increíbles seis victorias de forma consecutiva, la última de ellas con un brutal TKO sobre Bruce Whitehead.