Este fin de semana se lleva a cabo la vigésima fecha del campeonato mundial de la Fórmula 1 y su parada es en el Gran Premio de México, donde el escenario es el Autódromo Hermanos Rodríguez en la capital azteca.

En esta ocasión se cumplen 10 años consecutivos en que la F1 pasa por este país, donde se espera una gran carrera el día domingo que podría seguir poniendo al rojo vivo el campeonato de pilotos.

Pues el campeonato de constructores ya está resuelto en favor de McLaren, que sumó su segundo título al hilo.

Ahora en las últimas cinco fechas de la temporada queda por definir al mejor corredor del planeta, donde el campeonato por ahora lo está liderando el australiano Oscar Piastri (346 pts) seguido por el británico Lando Norris (332).

Pero la pareja de McLaren está sintiendo la presión de la extraordinaria remontada del neerlandés y actual tetracampeón Max Verstappen (Red Bull Racing), quien ha ganado tres de las últimas cuatro carreras, sumando 306 puntos.

También se espera una mejora en la dupla de Ferrari, por lo que habrá que estar atentos al monegasco Charles Leclerc y el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton.

El Autódromo Hermanos Rodríguez alberga el Gran Premio de México 2025. (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images)

¿Cuándo y a qué hora es el Gran Premio de México?

La carrera del Gran Premio de México será este domingo 26 de octubre a las 17:00 horas de Chile en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México.

¿Cómo ver en Chile esta carrera de la Fórmula 1?

El GP de México se podrá ver en Chile a través de la señal de ESPN (ver canal según cada cableoperador) y en streaming por la plataforma de pago Disney+ con suscripción al plan premium.