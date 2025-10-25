Este sábado se llevó a cabo la clasificación del Gran Premio de México válido por la fecha 20 del campeonato mundial de la Fórmula 1, donde McLaren volvió al primer lugar con una vuelta perfecta de Lando Norris.

El británico se quedó con la “pole position” gracias al tremendo tiempo que sacó en el último intento de la Q3 (1:15.586), quedando por delante de las otras grandes sorpresas de la jornada, los Ferrari del monegasco Charles Leclerc (2°) y el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton (3°).

En cuarto lugar quedó el inglés George Russell de Mercedes. Mientras que las miradas estaban atentas a lo que hiciera el neerlandés y vigente tetracampeón Max Verstappen (Red Bull Racing), quien venía recortando las diferencia en la lucha por el campeonato de pilotos, pero mañana largará quinto.

Por su parte el líder del campeonato de pilotos, el australiano Oscar Piastri (McLaren), pasó con lo justo de Q2 a Q3 y finalmente terminó con el séptimo mejor tiempo.

Cabe recordar que luego del GP de México solo quedan cuatro carreras para el término de la temporada 2025 en la F1. Por delante queda Brasil, Las Vegas, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

Así queda la parrilla de salida del Gran Premio de México:

¿A qué hora es la carrera del Gran Premio de México?

La carrera del Gran Premio de México se correrá este domingo 26 de octubre a las 17:00 horas de Chile en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Ciudad de México.