La UFC realizó impactantes anuncios esta tarde que involucran directamente al actual número 1 del ranking libra por libra: Ilia Topuria, quien conmovió a todos los fanáticos de la compañía.

Y es que el actual campeón del peso ligero avisó vía redes sociales que “no quiere retrasar la división” y, por ende, tomó la decisión de alejarse del octágono por un tiempo.

Ilia Topuria no verá acción durante el primer trimestre de 2025 causando un verdadero terremoto en la UFC (Photo by Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images)

“No pelearé en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible”, comenzó diciendo a través de su cuenta de X.

“No quiero retrasar la división. La UFC organizará los enfrentamientos necesarios, y en cuanto se resuelva el asunto, les informaré que estoy listo para mi regreso”, cerró en su comunicado.

¿Qué consecuencias trajo el anuncio de Ilia Topuria en UFC?

Luego de este impactante anuncio, Dana White tomó las riendas del asunto y programó una pelea por un título interino en las 155 libras. Eso quiere decir que Ilia Topuria no perderá su condición de campeón sino que, al igual que pasó hace un tiempo con Jon Jones, quedará, de cierta manera, en “stand by”.

Los contendientes al título interino del peso ligero serán Justin Gaethje, excampeón BMF, frente al inglés Paddy Pimblett, quien asomaba precisamente como uno de los grandes candidatos al cetro que ostenta el español de raíces en Georgia.

Tras este increíble remezón, ahora habrá que esperar hasta el día 24 de enero cuando ‘The Highlight’ se enfrente a ‘Buddy’ para definir quién será el nuevo monarca de las 155 libras, para muchos, la división más competitiva de la compañía.

DATOS CLAVE

El campeón de peso ligero de UFC, Ilia Topuria, anunció que no peleará en el primer trimestre del próximo año por problemas en su vida personal.

Ilia Topuria tomó la decisión para no retrasar la división, por lo que UFC programó una pelea por el título interino de 155 libras.