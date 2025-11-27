Esta jornada estuvo más que llena de grandes bombazos noticiosos en la empresa de artes marciales mixtas más grande del planeta. Y es que el mejor libra por libra del momento en UFC, Ilia Topuria, conmocionó a sus fans tras realizar un impactante anuncio que dejó boquiabiertos a todos.

“No pelearé en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible“, fue parte del anuncio del monarca del peso ligero a través de su cuenta de X.

Ilita Topuria no volverá al menos hasta abril del año entrante y dejó a la UFC sin su gran figura durante largo rato (Photo by Sean M. Haffey/Getty Images)

Rápidamente, todos empezaron a manifestarse en redes sociales pidiendo incluso una batalla por un título interino en las 155 libras. Dana White, CEO de la empresa, al parecer escuchó las súplicas de los fans y solo unas horas más tarde realizó impactantes anuncios.

¿Qué anuncios hizo Dana White esta tarde para UFC?

Más bien no fue EL ANUNCIO sino LOS ANUNCIOS. El propio Dana dio a conocer públicamente que la -para muchos- goat en la división femenina, Amanda Nunes, volverá a la compañía luego de haberse retirado hace algún tiempo de las artes marciales.

Eso no es todo, ya que también se dio a conocer que, por el cinturón de las 145, Alexander Volkanovski le dará su revancha a Diego Lopes, quien nuevamente irá en busca del oro ante el peso pluma más grande de todos los tiempos.

¿Y qué pasó en las 155? ante tal anuncio de Ilia Topuria (que de seguro ya estaba previsto y hablado con Dana White), el líder de la compañía decidió realizar la batalla por el título interino de la división ya que el georgiano español “no quiere retrasar” la división.

¿Quiénes pelearán por este título? nada menos que Justin Gaethje, excampeón BMF, frente al siempre polémico pero también muy carismático Paddy Pimblett, quienes se verán las caras el 24 de enero en el evento UFC 324.

Esta noticia golpea directamente a Arman Tsarukyan, número 1 de las 155 libras quien era el primero en la fila para retar al actual monarca. Sin embargo, al parecer sus conflictos en el pasado FIght Night del sábado 22 en la antesala al duelo frente a Dan Hooker, lo tendrían algo condicionado en la empresa.

EN RESUMEN…

El campeón de peso ligero de UFC, Ilia Topuria, anunció que no peleará en el primer trimestre del próximo año por estar en un momento difícil personal.

Dana White, CEO de UFC, anunció el regreso de Amanda Nunes y una revancha por el título 145 libras entre Alexander Volkanovski y Diego Lopes.