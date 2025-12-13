Este viernes, el mediocampista chileno Ignacio Saavedra, actualmente en el FC Sochi de Rusia, celebró uno de los días más importantes de su vida: su matrimonio con Fran Negrete.

La ceremonia, íntima pero llena de emociones, reunió a familiares, amigos y excompañeros de fútbol, quienes hicieron del evento un verdadero espectáculo.

A pesar de estar jugando fuera de Chile, el vínculo de Saavedra con sus raíces y su paso por Universidad Católica sigue más vigente que nunca. La boda se transformó en un momento especial que unió emociones personales con la pasión por la Franja.

Fernando Zampedri, uno de los protagonistas del matrimonio de Ignacio Saavedra

Durante la boda, Fernando Zampedri y Clemente Montes, entre otros, sorprendieron a los presentes al cantar el himno de los Cruzados mientras agitaban banderas azul y blancas, creando un momento emotivo y lleno de alegría.

El video de la celebración se viralizó en cuestión de horas, acumulando más de 143 mil visualizaciones y generando comentarios de hinchas de la Franja que festejaron el gesto.

Ahora, Ignacio Saavedra tendrá unos días de descanso antes de volver a su club en Rusia. En 2026, el volante buscará continuar su camino con la selección chilena, tras haber participado en los amistosos ante Rusia y Perú.

