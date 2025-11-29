Este domingo 30 de noviembre regresa toda la acción del más grande evento de MMA realizado en nuestro territorio. OFL XV llega con una cartelera sencillamente de lujo y contará nada menos que con dos batallas titulares.

La Coestelar de la jornada tendrá como protagonista al destacado luchador del Team Chile, Matías Uribe, quien lleva una campaña perfecta desde su incursión en las artes marciales mixtas, lo que lo llevó a ser el jerarca de las 205 libras de la destacada compañía. El retador es el argentino Hernán González con una vasta trayectoria en la disciplina.

Las artes marciales mixtas nacionales se vuelven a vestir de gala el próximo domingo 30 de noviembre. (Foto: OFL)

El combate más esperado de la noche llega de la mano de Javier Balladares, frente al retador al título de las 125 libras, el brasileño Marcus Vinicius. Esta será la revancha entre ambos peleadores, por lo que se espera una pelea más que electrizante.

Este evento se realizará nuevamente en la Sala Omnium (Av. Apoquindo 4900) en la comuna de Las Condes, recinto que ya ha albergado importantes eventos de esta envergadura.

Horarios, venta de entradas y cómo ver EN VIVO OFL XV

Las entradas se pueden conseguir a través del siguiente enlace por sistema eventfly.

Para ver este evento, se podrá hacer a través del canal 17 de Zapping Not TV o el canal de youtube @openfightlatam desde las 17:30 horas.

OFL XV: cartelera completa