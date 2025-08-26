El octágono más importante del sur del mundo vuelve a instalarse en las dependencias de Sala Omnium, en la comuna de Las Condes. La velada contará con 10 combates profesionales con atletas de Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, quienes darán vida a una electrizante jornada de MMA.

Una de las novedades para esta fecha, es que contarán con visitas ilustres de la actividad. Los brasileños Amanda Ribas y César Almeida, ambos peleadores de la élite de UFC, vendrán una vez más a compartir con el público chileno y a apoyar con su presencia a una de las principales promotoras de Artes Marciales Mixtas de Sudamérica.

“El público de las MMA en Chile está creciendo de manera muy significativa, por lo que la compañía decidió acercar a los referentes de esta disciplina con los fanáticos, y que vivan la experiencia de uno de los deportes más apasionantes del mundo” afirmó Mauro Castro, Productor General de OFL.

La cartelera, como siempre, será de carácter internacional, donde la pelea principal será por el cinturón de las 145 libras entre el Brasileño Daniel Felipe Da Silva, y el argentino Lucas Codutti.

Open Fight Latam XIV trae Increíbles combates

En las estelares destacan los chilenos Gastón Gómez Manzur frente al brasileño Reimison Saraiva, Alfredo Muaid contra el argentino Nicolás Sandoval y Nicolás Mandiola frente al trasandino Leandro Oviedo.

También estarán los nacionales Nelsón Rojas y Sebatián Polanco que se enfrentan entre ellos y abren el Main Card de la jornada, según confirmó Francisco Martínez, productor deportivo de la promotora.

Durante la jornada, disfrutarás de 3 combates de mujeres, donde destaca la defensa del cinturón de las 135 libras por parte de Myllenna Messías de Brasil, y la uruguaya Yuliana Chiappa.

¿Quién transmite el gran evento OFL XIV?

El evento lo puedes disfrutar en vivo, el domingo 31 de agosto desde las 17:30 hrs en Sala Omnium, o también desde la comodidad de tu casa a través de Zapping Sports o el canal de youtube de @openfightlatam. Las entradas están a la venta en este enlace.

OFL XIV: cartelera completa