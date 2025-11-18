Ignacio ‘Jaula’ Bahamondes volvió a instalar su nombre entre los mejores del mundo. El peleador chileno reapareció esta semana en el ranking oficial de UFC y recuperó su lugar dentro del top 15 del peso ligero, una de las divisiones más competitivas de la compañía. Su retorno marca un nuevo impulso en su carrera y confirma el positivo momento que atraviesa, pese a que en su última batalla cayó por decisión unánime ante Rafael Fiziev.

En la actualización publicada por la organización, el oriundo de San Ramón figura en el puesto número 15, entrando nuevamente en la lista luego de varias semanas fuera. Su regreso se da en medio de un panorama lleno de movimientos en la categoría, con múltiples ascensos y descensos tras los últimos eventos.

La Jaula Bahamondes vuelve al top 15 de las 155 libras en UFC (Foto: Getty)

El ranking de peso ligero continúa liderado por Ilia Topuria como campeón, mientras que Arman Tsarukyan aparece como el retador número uno, seguido por nombres de elite como Charles Oliveira, Max Holloway y Justin Gaethje. En este contexto, la presencia de Bahamondes entre tanta estrella consolida su posicionamiento internacional.

Actualización en el ranking de los pesos ligero con Ignacio Bahamondes incluido

Otro dato relevante es que varios peleadores subieron posiciones, entre ellos Paddy Pimblett, Dan Hooker y Benoît Saint Denis, lo que demuestra la intensa movilidad que suelen tener en las 155 libras. Aun así, el chileno logró hacerse espacio y mantenerse entre los más destacados, un mérito que subraya su consistencia.

Para Bahamondes, entrar nuevamente al ranking no solo es un logro personal, sino también una oportunidad deportiva: estar en el top 15 abre la puerta a combates contra rivales de mayor perfil, algo clave para seguir escalando y acercarse a peleas estelares en el futuro cercano.

Con este retorno, Ignacio “Jaula” Bahamondes vuelve a poner la bandera chilena en la élite de UFC. Su próximo desafío podría marcar un antes y un después en su camino, y los fanáticos ya comienzan a especular sobre quién será el siguiente oponente de uno de los talentos sudamericanos más prometedores del momento.

DATOS CLAVE

El peleador chileno Ignacio “Jaula” Bahamondes reapareció en el ranking oficial de UFC en el puesto 15 de la división de peso ligero.

El retorno de Ignacio Bahamondes al top 15 se da pese a que en su última batalla cayó por decisión unánime ante Rafael Fiziev.