El octágono más importante del sur del mundo vuelve a instalarse en las dependencias de Sala Omnium (Av. Apoquindo 4900) en la comuna de Las Condes con el regreso de Open Fight Latam XV.

Este 30 de noviembre, desde las 17:30 horas para vivir una electrizante jornada con 13 combates profesionales con exponentes de Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, República Dominicana, Venezuela y Chile.

En esta ocasión, destaca la revancha del cinturón de 125 libras entre el temuquense y actual campeón sudamericano de la compañía, Javier Balladares, frente al retador brasileño Marcus Vinicius, quien fue derrotado en un estrecho combate.

La Coestelar de la jornada tendrá como protagonista al destacado luchador del Team Chile, Matías Uribe, quien lleva una campaña perfecta desde su incursión en las artes marciales mixtas, lo que lo llevó a ser el jerarca de las 205 libras de la destacada compañía. El retador es el argentino Hernán González con una vasta trayectoria en la disciplina.

La jornada contará con 3 combates femeninos, donde la chilena Valentina Escobar enfrentará a la brasileña Aline Oliveira, mientras que nuestra también compatriota Melissa Gómez, que viene de triunfar en Estados Unidos, tendrá la difícil misión de derrotar a la argentina Nicole Artaza.

Venta de entradas y dónde ver OFL XV

Las entradas se pueden conseguir a través del siguiente enlace por sistema eventfly.

Para ver este evento, se podrá hacer a través del canal 17 de Zapping Not TV o el canal de youtube @openfightlatam.

Open Fight Latam XV cartelera completa