La acción de las artes marciales mixtas regresa a Río de Janeiro de la mano de la UFC en el Farmasi Arena. El local Charles Oliveira, excampeón de las 155 libras, se verá las caras ante el temible Mateusz Gamrot.

“Do Bronx” busca sacudirse en sus tierras de la dura derrota por KO que tuvo tras caer ante el mejor libra por libra de la compañía, Ilia Topuria, en el evento UFC 317. Registra 35 victorias y 11 derrotas.

En tanto, el polaco Mateusz Gamrot, actual número 7 de la división, viene de vencer al eslovaco Ludovit Klein por decisión unánime en mayo de este año. Su récord actual es de 24 victorias y tres derrotas.

El excampeón de los pesos mosca, Deiveson Figueiredo, se verá las caras en un combate de peso gallo frente a Montel Jackson en la coestelar. Antes, el chileno brasileño Vicente Luque chocará ante el español Joel Álvarez.

UFC Rio Oliveira vs. Gamrot: horarios para todo Latam

Horario preliminar inicial Horario estelar Países LATAM 13:00 horas 16:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 14:00 horas 17:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 15:00 horas 18:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 16:00 horas 19:00 horas Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.

¿Quién transmite EN VIVO el evento UFC Rio Oliveira vs. Gamrot?

El evento UFC Río de Janeiro que contará con el combate estelar entre Charles Oliveira vs. Mateusz Gamrot, se podrá ver de forma exclusiva a través de las pantallas de Disney+ mediante suscripción de pago.

UFC Rio Oliveira vs. Gamrot: cartelera completa

Cartelera estelar

#4 Charles Oliveira (35-11-1) vs #8 Mateusz Gamrot (25-3)

#6 Deiveson Figueiredo (24-5-1) vs #15 Montel Jackson (15-2)

Vicente Luque (23-11-1) vs Joel Álvarez (22-3)

Jonathan Diniz (9-1) vs Mario Pinto (10-0)

Ricardo Ramos (17-7) vs Kaan Offi (12-4-1)

Lucas Almeida (15-4) vs Michael Aswell (10-3)

Cartelera Preliminar

Jafel Fliho (16-4) vs Clayton Carpenter (8-1)

Vitor Petrino (12-2) vs Thomas Petersen (10-3)

Beatriz Mesquita (5-0) vs Irina Alekseeva (5-3)

Lucas Rocha (17-2) vs Stewart Nicoll (8-1)