Con un inspirado “Mono” Sánchez, Coquimbo Unido derrotó en un eterno encuentro a Universidad Católica a través de los penales por 8-7 en la final de la Supercopa. El partido terminó sin goles, pero los piratas fueron más efectivos en la tanda definitoria.

Luego de atajar un dos penales y de manera inédita sin guantes, el portero de los aurinegros, Diego Sánchez y el panelista de TNT Sports Manuel De Tezanos tuvieron un leve cruce.

El “Mono” bromeó con el periodista de alguna forma burlándose por ganarle al equipo de sus amores, la UC. Se sabe que De Tezanos es reconocido hincha de los Cruzados, ya que a diferencia de sus compañeros del canal, habla abiertamente sobre el tema.

“Me imagino cómo le debe doler que le ganamos a su equipo”, declaró el reconocido portero chileno en conversación con el canal luego de recibir su medalla de campeón.

Esto nace por la pregunta del panelista al arquero pirata del por qué se sacó los guantes a la hora de los penales, que terminó con risas dentro del canal.

Más allá de las burlas, todo fue en tono de risas y no de enojos como lo fue en la celebración que provocó el enojo de Juan Francisco Rossel, canterano de la UC, la cual llegó a los empujones.

¿Qué viene para el Mono y para la UC?

Por el lado del campeón, deberá visitar al recién ascendido Universidad de Concepción, el sábado 31 de enero a las 20:30 horas. Mientras que los dirigidos por Daniel Garnero deberán viajar al Estadio La Portada para enfrentar a Deportes La Serena el domingo 1 de febrero a las 15:00 horas.

En síntesis