Ayer se vivió una apasionante jornada en la Liguilla de Ascenso de la Primera B, donde Deportes Concepción, San Marco de Arica y Cobreloa timbraron su pase a las semifinales y se acercan a pasos agigantados a la división de honor del fútbol chileno.

El cuadro sureño viajó hasta a Antofagasta para igualar 1-1 y firmar un 3-2 en el global que los instala en la ronda de los 4 mejores. Arica, por otro lado, mantuvo la ventaja conseguida en Talca y se volvió a imponer a Rangers.

El Conce quiere volver a primera. | Foto: Photosport

Lo más emocionante de la jornada estuvo en Calama, donde Cobreloa remontó dos veces el marcador a Santiago Wanderers para llevar la llave a una definición a penales que terminó siendo para el cuadro nortino.

Ahora, Deportes Copiapó entra a la escena y disputará las semifinales de la Liguilla de Ascenso tras haber terminado segundo en la tabla anual, lo que le permitió clasificar de manera directa a esta instancia.

¡LOS HORARIOS!

San Marcos de Arica vs. Cobreloa: miércoles 26 de noviembre a las 18:00 horas.

Deportes Concepción vs. Deportes Copiapó: miércoles 26 de noviembre a las 20:30 horas.

Cobreloa vs. San Marcos de Arica: domingo 30 de noviembre a las 20:30 horas.

Deportes Copiapó vs. Deportes Concepción: domingo 30 de noviembre a las 20:30 horas.

Cabe recordar que todos los compromisos serán transmitidos por TNT Sports y vía streaming se podrán ver en la aplicación de HBO MAX.