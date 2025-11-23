Colo Colo venció por 4 a 1 a Unión La Calera y, de momento, logra meterse en la séptima posición de la tabla quedándose con el último cupo a Copa Sudamericana. Lucas Cepeda fue la gran figura de los Albos, allanando el camino al triunfo con el primero de los cuatro tantos en el Estadio Monumental.

Durante la semana, el jugador vio acción con La Roja en el triunfo sobre Perú en Rusia. Al igual que el ‘Cacique’, Chile logró su tercer triunfo al hilo como hace rato no lograba hacerlo y, pese a que fue solo en amistosos, algo de esperanza le devuelve a la alicaída hinchada nacional.

Lucas Cepeda lanza dura autocrítica sin filtro a la Selección Chilena (Foto: Photosport)

En declaraciones dadas a TNT Sports luego del triunfo frente a los ‘Cementeros’, el extremo realizó una dura autocrítica al presente de la Selección Chilena, aunque de igual forma valoró la seguidilla de triunfos que se logró bajo el mando de Nicolás Córdova.

La durísima autocrítica de Lucas Cepeda

“Creo que es difícil meter tres triunfos consecutivos. Pasaron meses, hasta más de un año. Estamos formando un lindo grupo. De ahí parte la base para conseguir logros”, comenzó diciendo Lucas Cepeda.

Fue allí cuando vino su durísima autocrítica y dijo sin pelos en la lengua: “Somos el peor país de Sudamérica. Tenemos que rompernos el lomo para llegar de la mejor manera a la Copa América”.

Sobre el futuro de La Roja se mostró más que esperanzado, agregando que: “Se está formando un lindo grupo, puros jugadores jóvenes con hambre de de hacerse un nombre. Son todos competitivos. Respecto al entrenador, yo soy jugador, chico todavía, no tomo decisiones. La ANFP se encargará de eso, quien esté ojalá nos lleve por la senda de los triunfos que creo que vamos bien encaminados”.

DATOS CLAVE

Colo Colo venció 4-1 a Unión La Calera y, de momento, se instaló en el séptimo lugar de la tabla, logrando el último cupo a Copa Sudamericana.

El extremo Lucas Cepeda (autor de un gol) realizó una “durísima autocrítica” a la selección, afirmando: “Somos el peor país de Sudamérica”.