Gabriel Rojas sufrió la rotura de su ligamento cruzado anterior completo. Ante la grave lesión, Cobreloa tenía la oportunidad de incorporar a otro futbolística y se movió rápido para reemplazar al centrodelantero, que se perderá todo lo que resta del año futbolístico.

Los Zorros tienen listo el fichaje del delantero de 24 años que actualmente pertenece a los registros de Huachipato, César Huanca, así lo informó el medio calameño MR Deportes. “Se espera su arribo en las próximas horas a Calama”, reportaron.

Huanca sólo suma 13 minutos en la temporada con el cuadro Acerero que dirige Jaime García y buscará en lo que resta de año ser un aporte en el equipo de César Bravo.

Al equipo loíno le quedan siete partidos para terminar la etapa regular del Campeonato de Primera B. Si no sale campeón, pero termina entre los primeros ocho tendrá la chance de jugar por la Liguilla por el segundo ascenso.

César Huanca será nuevo refuerzo de Cobreloa. (Foto: Photosport)

Cobreloa está lejos del liderato

El elenco de la tierra del sol y cobre se encuentra en el quinto lugar con 35 puntos, a cinco del líder exclusivo Deportes Copiapó. Cobreloa viene de empatar sin goles ante el León de Atacama y en su partido más reciente igualó 1-1 ante San Luis, ambos partidos en casa que lo alejan de la opción del ascenso directo.

Huanca se sumará a un plantel que tiene como delanteros principales a su capitán Gustavo Gotti y Aldrix Jara, quien se ganó un lugar tras llegar para este segundo semestre.