El duro golpe que significó para Cobreloa perder la final de la liguilla de ascenso ante Deportes Concepción no sólo cerró el sueño de volver a Primera División sino que también abrió un complejo escenario institucional y deportivo.

La dramática caída en Calama desató un efecto inmediato en la planificación, ya que gran parte del plantel —incluido el cuerpo técnico— finaliza contrato el próximo 31 de diciembre, obligando al club a iniciar de forma urgente un período de negociaciones para evitar una fuga masiva.

Según informó SoyCalama, 25 jugadores del plantel loíno quedarán en libertad de acción si no se concreta una renovación en los próximos días, una situación que obliga a la dirigencia naranja a acelerar un plan de rearmado.

Cobreloa tendrá que rearmarse nuevamente en Primera B (Photosport).

¿Renovación o éxodo masivo en Cobreloa?

Entre los casos más sensibles aparece el del arquero Hugo Araya, figura fundamental durante la Liguilla y uno de los puntos altos del equipo tanto este año como en el ascenso del 2023. Su estrecha relación con Bravo, quien lo dirigió en inferiores, podría influir en su continuidad, aunque nada está garantizado.

Otro que corre con un panorama similar es el lateral derecho David Tapia, quien deberá resolver su futuro en las próximas semanas: “Me gustaría, pero bueno, depende de muchas cosas, así que ahora quiero descansar. La verdad que fue un año durísimo, quiero estar un tiempo con la familia y ya después sentarnos a conversar con claridad”, señaló el defensor en declaraciones que reproduce PrimeraBChile.

Otros nombres que asoman para una eventual continuidad son los de Gerardo Navarrete, Iván Ledezma, Sebastián Zúñiga, Byron Bustamante, Nicolás Palma, Rodolfo González, Luis García y Agustín Heredia, quien deberá volver a Argentina tras el fin del préstamo. Por ahora, el único con contrato vigente en la tienda calameña es Patricio Romero.

