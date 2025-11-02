Tras la disputa de la fecha 30 se dio por terminada la fase regular de la Liga de Ascenso donde este sábado Universidad de Concepción se coronó campeón de Primera B y selló su retorno a Primera División después de cinco años. Ahora, el segundo ascenso a la máxima división se definirá en una liguilla que disputarán siete equipos.

A la espera del fallo de la segunda sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, Deportes Copiapó deberá aguardar si el organismo le otorga los tres puntos a Cobreloa luego de su denuncia contra Santiago Morning. Si el tribunal falla a favor de los loínos, el León de Atacama perderá el segundo lugar de la tabla y tendrá que disputar la liguilla desde la ronda de cuartos de final.

Deportes Copiapó perdió el ascenso directo y ahora disputará la liguilla (Photosport).

Cómo se jugará la liguilla de ascenso

En dicha instancia, los clubes que terminaron entre el 3° y 8° lugar se enfrentarán en tres llaves de eliminación directa y serán emparejados por orden en la tabla de posiciones de mejor a peor: de esta forma se enfrentarán 3° vs. 8°, 4° vs. 7° y 5° vs. 6°.

Así, las llaves de cuartos de final del ‘reducido’ serán (se disputarán de ida y vuelta):

D. Copiapó/ Cobreloa vs. Santiago Wanderers

San Marcos vs. Rangers

D. Antofagasta vs. D. Concepción.

Los tres ganadores accederán a semifinales donde los estará esperando el 2° lugar de la general (Copiapó o Cobreloa). Allí nuevamente serán emparejados de mejor a peor posición en la tabla de posiciones y los enfrentamientos, al igual que la ronda anterior serán de ida y vuelta en hora y día por programar.

Los ganadores de ambas semifinales chocarán en la gran final: en duelo de ida y vuelta se definirá el segundo ascendido, donde el 2° de la tabla definirá la serie de local. El vencedor acompañará a Universidad de Concepción en la Liga de Primera 2026.

Santiago Wanderers fue una farra en la segunda rueda y entró de milagro a la liguilla (Photosport).

En síntesis…