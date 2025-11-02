Un final vergonzoso y violento empañó el término de la gran final entre Deportes Copiapó y Universidad de Concepción, disputado en el Estadio Bicentenario Luis Valenzuela Hermosilla.
Lo que debió ser un encuentro deportivo por la última fecha de la Primera B terminó en un escándalo que requirió la intervención de Carabineros.
Tras el gol del delantero Ignacio Herrera, que definió el ascenso del Campanil a Primera División, se vivió un ambiente caldeado en el recinto deportivo de la Región de Atacama, donde se produjeron serios incidentes en plena cancha.
Jairo Coronel, el jugador de Copiapó que terminó yéndose con Carabineros
Uno de ellos involucró al jugador Jairo Coronel de Deportes Copiapó, quien protagonizó un hecho de violencia física impresentable contra Ernesto Llorca, miembro del staff visitante.
Esta grave denuncia fue expuesta por el periodista Carlos Campos a través de su cuenta de X (ex Twitter).
“Jairo Coronel, futbolista de Copiapó, fue detenido tras agredir con golpe de puño a Ernesto Llorca en los incidentes del final del partido ante Universidad de Concepción”, informó Carlos Campos en X.
“El histórico integrante del cuerpo médico del Campanil quedó complicado y debió ir a constatar lesiones”, añadió.
Ahora, quedará todo en manos del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que tomará las medidas correspondientes, pero lo más seguro es que el León de Atacama sufra las penas del infierno para la Liguilla de la Primera B.
