En un verdadero bochorno terminó la definición de la Liga de Ascenso entre Deportes Copiapó y Universidad de Concepción por la última fecha del torneo. En el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, el ‘Campanil’ goleó 3-0 y consiguió el anhelado ascenso a Primera División después de cinco años.

Sin embargo la gran fiesta en Atacama se vio profundamente empañada por una fuerte pelea entre ambos equipos tras la anotación de penal de Ignacio Herrera a los 88′ y que selló el triunfo de los penquistas.

Aparentemente una celebración excesiva y un gesto provocativo habría desencadenado en una fuerte pelea que casi terminó a los golpes entre ambos planteles.

Aunque la situación más vergonzosa fue que las cámaras de la transmisión de TNT Sports captaron a un hincha de Deportes Copiapó involucrado en la trifulca y que claramente ingresó a agredir a jugadores del plantel visitante. Luego de repartir un par de golpes, el desaptado arrancó hacia la tribuna aunque sin antes exhibir en plenitud su rostro.

Finalmente, el juez Juan Lara decidió suspender el encuentro hasta tomar una decisión final. Después de varios minutos, finalmente el cuerpo arbitral dio por terminado el encuentro que terminó con la U. de Concepción levantando la copa del Ascenso.

El video de la vergüenza en Copiapó