Deportes Temuco acumula siete partidos sin ganar, con tres empates consecutivos. Esteban Valencia tuvo un buen comienzo tras reemplazar a Mario Salas, pero el equipo se fue quedando en resultados y en su partido más reciente igualó 2-2 frente a Deportes Copiapó en el estadio Germán Becker por la fecha 24 del Campeonato de Primera B.

El Pije está en el undécimo lugar con 28 puntos, a cinco de Deportes Recoleta, de momento el último equipo que está clasificado a la Liguilla, donde se definirá el segundo ascenso a Primera División. Todavía quedan seis fechas de la fase regular.

Luego del empate ante Deportes Copiapó, Esteban Valencia respondió a la pregunta sobre un eventual paso al costado. Huevito le tiró la pelota al presidente del club Marcelo Salas y al director deportivo Roberto “Tomatín” Rojas.

“No lo sé, por ahí anda Marcelo, anda Roberto, que son los encargados de responder esa circunstancia”, contestó el estratega encargado del primer equipo de Deportes Temuco.

En ese sentido, deja claro que la decisión la tiene la directiva que encabeza Salas: “Los cargos nuestros están siempre en disposición para con los dirigentes. Si esto fuese distinto, a lo mejor la decisión pasaría por uno, pero yo al ver la respuesta que nos dan los jugadores, en ese compromiso que ellos tienen, entendemos que están convencidos que esto se puede sacar adelante”.

Esteban Valencia sabe que su continuidad en Deportes Temuco depende de la directiva. (Foto: Photosport)

Huevito Valencia destaca la respuesta de sus jugadores ante la adversidad

Valencia no queda en calma, pero reitera el elogio a sus jugadores por la reacción ante la adversidad: “Uno no puede estar tranquilo, porque en momentos importantes del partido, entre que fallamos y en momentos importantes también respondimos, y eso habla muy bien del carácter de los futbolistas, el no renunciar nunca a revertir una situación que en un momento se veía muy adversa, muy difícil”.