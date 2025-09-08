Terminó la vigesimocuarta fecha de la Primera B con el atractivo duelo entre Deportes Recoleta y San Marcos de Arica. Los del norte tenían la chance de seguir arriba en la cima, pero desperdiciaron la chance tras igualar sin goles.

“Los del Morro” tenían la oportunidad de quedar en la tercera posición con 40 puntos si es que sumaban de a tres frente al elenco capitalino. Este empate los deja solo con 38 unidades a cuatro del actual líder Universidad de Concepción.

En tanto, Deportes Recoleta sigue en la mitad de la tabla con 33 puntos en la octava posición, último puesto que da el pase a la Liguilla del Ascenso en donde de seguro habrá una lucha más que reñida.

La reñida fecha 25 en Primera B

En la siguiente fecha habrá duelos más que atractivos en Primera B. La jornada la abrirá el líder U. de Concepción frente al colista absoluto Santiago Morning.

Otro de los duelos atractivos será el de Cobreloa precisamente ante Deportes Recoleta, dos elencos que pelean por permanecer en la zona de clasificación a la Liguilla del Ascenso.

Finalmente, la fecha la cerrarán los otros que pelean por el título. Santiago Wanderers que se medirá ante un necesitado Deportes Santa Cruz, y luego Deportes Copiapó que recibirá a Antofagasta.

Así está la tabla de posiciones de la Primera B

Rank Club PJ G E P GF GC DG Pts Últimos 5 1 Univ. Concepción 24 13 3 8 31 20 11 42 G G G G G 2 Copiapó 24 11 8 5 31 15 16 41 P G E G E 3 Santiago Wanderers 24 10 8 6 36 28 8 38 G G E E P 4 San Marcos 24 11 5 8 30 30 0 38 E P G E E 5 Antofagasta 24 9 9 6 36 26 10 36 G E G E G 6 Concepción 24 10 5 9 34 28 6 35 E P P G G 7 Cobreloa 24 9 8 7 32 37 -5 35 P G E E P 8 Recoleta 24 8 9 7 25 25 0 33 G E E P E 9 San Luis 24 8 8 8 24 28 -4 32 P P E E G 10 Rangers 24 6 12 6 26 27 -1 30 E G E E P 11 Temuco 24 6 10 8 27 31 -4 28 E P E E E 12 Magallanes 24 6 8 10 22 27 -5 26 G P E G G 13 Unión San Felipe 24 7 5 12 25 31 -6 26 P G P P G 14 Santa Cruz 24 6 7 11 26 34 -8 25 P G G P P 15 Curicó Unido 24 5 9 10 27 31 -4 24 E P P E P 16 Santiago Morning 24 7 6 11 19 33 -14 18

