Cobreloa sufrió una dura derrota por 4-0 ante Deportes Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo. El cuadro loíno estaba haciendo un partido parejo, de hecho, caía por 1-0. Sin embargo, sobre los últimos minutos perdió el orden y con tres contragolpes le hicieron tres goles sobre el final del compromiso.

Esta derrota deja en duda a César Bravo, ya que los Zorros venían de empatar 2-2 ante Deportes Copiapó y 1-1 frente a San Luis en Calama, dos resultados que los empezaron a alejar de la opción del ascenso directo a la Primera División.

El DT reconoció que peligra su continuidad en el cuadro loíno: “Cuando tienes situaciones de esta manera, obviamente que está en riesgo, nosotros venimos de dos empates de local, que no era nuestra perspectiva, no estaba dentro de nuestras intenciones”.

En ese sentido, menciona que la determinación no pasa por el: “No es una decisión mía, es una decisión de la directiva”.

César Bravo sigue con energía en Cobreloa

El entrenador reconoce que tiene fuerzas para continuar al mando de los Zorros: “Sí, siempre me he sentido. Las críticas siempre van a estar cuando tienes un 4-0, es difícil defenderte de las críticas y más encima como se dio”.

Además, sabe que el fanático loíno es exigente, pero se enfoca en encontrar la forma de levantar el mal momento: “El hincha de Cobreloa es exigente, a ver como levantamos, tenemos que buscar la forma”.

César Bravo está con energía para seguir en Cobreloa. (Foto: Photosport(

El equipo Naranja marcha en el séptimo puesto del Campeonato de Primera B con 35 puntos, a siete del líder Universidad de Concepción con seis fechas por jugar. Cobreloa por ahora debe seguir sumando para estar en la Liguilla por el segundo ascenso a Primera.

Los dirigidos por César Bravo recibirán a Deportes Recoleta el domingo 14 de septiembre a mediodía en Calama por la decimoquinta jornada de la categoría de plata del fútbol chileno.